Ödegaard schenkt klare wijn: "Ik speel om de juiste redenen"

Martin Ödegaard had vandaag een belangrijk aandeel in een van de goals van sc Heerenveen. Met een fantastische assist stelde de Noorse Real Madrid-huurling Luciano Slagveer in stelling om de 1-2 te scoren.



In eerste instantie toont hij zich bescheiden en wil hij niet alle eer opstrijken. "Vergeet de fraaie beweging van Sam Larsson daarvoor niet." Daarna zegt hij tevreden te zijn over zijn eigen prestaties. "Het was een mooie goal. Ik denk zelf ook dat het mijn beste wedstrijd tot nu toe was voor de club."



Onlangs kwamen er geruchten naar buiten dat Heerenveen 40.000 euro zou moeten betalen voor elke wedstrijd die Ödegaard niet speelt. De Friese club ontkende het al en ook het 18-jarige talent is duidelijk. "Ik speel in de basis om de juiste redenen", zo verzekert hij het Algemeen Dagblad. "Het is voor mij een soort van grappig hoe deze geruchten ontstaan. In Madrid ging het vaker op deze manier. Iedereen weet dat een club als Heerenveen deze bedragen niet kan betalen.



Hij gaat verder. "Voor mij zijn de geruchten geen extra motivatie om beter te presteren. Ik focus me er niet op en trek me er zo weinig mogelijk vandaan. Dat ik vandaag zo gemotiveerd speelde kwam ook door het team. We waren vandaag goed aan de bal." Alleen jammer van de late gelijkmaker, zo vindt ook de Noor zelf. "Dat is frustrerend want dit overkomt ons nu al teveel wedstrijden."