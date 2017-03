Streppel ontevreden: "Dan moet je het verschil maken, denk ik"

Jurgen Streppel is niet tevreden over de prestatie van zijn sc Heerenveen. De Friezen lieten tegen degradatiekandidaat Go Ahead Eagles in eigen huis punten liggen. Het werd uiteindelijk 2-2.



Sam Larsson deelde aan een aantal Go Ahead-spelers panna's uit, maar daar moet je volgens Streppel niet om voetballen. "Het gaat wel om winnen. Die akka's en die tiki-taka's. Ik vind het allemaal leuk. Dat is ook waar ik voor naar het voetbal ga, maar ook om de trekker over te halen en om te winnen. Van daaruit kun je frivool spelen. Dan moet je het verschil maken, denk ik", aldus de oefenmeester tegenover FOX Sports.



Daarna gaat het over spits Henk Veerman. Als invaller pakte de aanvaller ook vandaag weer zijn goaltje mee, maar volgens bronnen gaat de club de optie in zijn contract niet lichten. Streppel kan er meer over vertellen, maar doet het niet. "Daar ben ik niet de aangewezen persoon voor. Ik ben trainer van Heerenveen en Henk is een prima speler. Ik ga niet over contracten. Ik heb gezegd dat ik Henk een goede speler vind. Maar dat vindt heel Heerenveen. Sponsors, publiek, trainers, spelers. Wij zijn blij met Henk."