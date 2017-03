SoccerNews-lezers oordelen: 'Ajax vraagt het juiste bedrag voor zijn ster'

Foot365 kwam onlangs met het gerucht dat Olympique Marseille belangstelling heeft voor Ajacied Hakim Ziyech. Daarbij zouden de Amsterdammers stug vasthouden aan een vraagprijs van 60 miljoen euro. Volgens sommigen is dat waarschijnlijk een exorbitant hoog bedrag. Als het aan de lezers van SoccerNews.nl ligt echter niet.



Op de vraag of het goed was dat Ajax 60 miljoen vraagt, antwoordt namelijk liefst 71 procent met "Ja". Slechts 29 procent van de respondenten vindt de vraagprijs te hoog en zou Ajax adviseren om zijn ambities wat naar beneden bij te stellen.



Naast de concrete interesse voor Ziyech zou de Franse club ook kijken naar drie andere Eredivisie-spelers. PSV-verdediger Jetro Willems, Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena en FC Utrecht-spits Sébastien Haller zouden namelijk allen in de gaten gehouden worden door scouts van L'OM.