Cocu weet: "Na het seizoen gaan we dat analyseren"

PSV kreeg afgelopen zondag een flinke tik te verwerken toen het tegen Feyenoord verloor. Daarmee lijkt de ploeg van Phillip Cocu volledig uit beeld voor prolongatie van de landstitel. Ook de trainer zelf erkent dat het er dit seizoen niet inzat voor de Eindhovenaren.



"We komen dit seizoen dus een paar procenten te kort. Na het seizoen gaan we dat analyseren. Niet alleen wat betreft de spelersgroep, maar natuurlijk ook de technische staf. We moeten Feyenoord nu achter ons laten en met een positieve blik naar voren kijken. Onze nieuwe doelstelling op korte termijn is nu die tweede plek najagen. Toch nog proberen om Champions League af te dwingen voor de club", zo vertelt de oefenmeester aan Omroep Brabant.



Want een negatieve houding van zijn spelers zal Cocu niet toelaten, zo verzekert hij. "Het is aan ons om de rug te rechten en aan te tonen dat we om kunnen gaan met de teleurstelling. En dat kan maar op één manier. Winnen. Dat is het beste medicijn."