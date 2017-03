Late treffer De Kogel zorgt voor duur puntenverlies Heerenveen

Sc Heerenveen heeft in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles duur puntenverlies geleden. De Friezen kregen in de slotminuten het deksel op de neus: Leon de Kogel maakte in de 89ste minuut de 2-2.



In de eerste helft nam Go Ahead na iets meer dan een halfuur de leiding via Sam Hendriks. Na een pass van Sander Fischer stuitte hij in eerste instantie op doelman Erwin Mulder, maar in tweede instantie schoot hij wel raak: 0-1.



In de tweede helft werd Heerenveen sterker. Dat werd na iets meer dan een uur spelen beloond: invaller Henk Veerman maakte de aansluitingstreffer, waarna Luciano Slagveer de ploeg van Jurgen Streppel de voorsprong gaf. Heerenveen bleef beter, maar uit het niets kreeg het de gelijkmaker om de oren: Leon de Kogel maakte uit het niets de 2-2 in de slotfase.



Scoreverloop:

0-1 (32') Sam Hendriks

1-1 (65') Henk Veerman

2-1 (70') Luciano Slagveer

2-2 (89') Leon de Kogel