'Ajax vraagt 60 (!) miljoen euro voor transfer'

Middenvelder Davy Klaassen van Ajax staat in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. Ook Hakim Ziyech gooit echter hoge ogen in het buitenland en hij heeft Olympique Marseille achter zich aan zitten. Volgens de Franse media vraagt directeur spelerszaken Marc Overmars echter maar liefst zestig miljoen euro voor de spelmaker.



Marseille heeft een aardig spaarpotje als gevolg van een recentelijke overname en daardoor konden de Fransen zich ook verzekeren van Dimitri Payet, die overkwam van West Ham United. In de aankomende zomertransferperiode gaat L'OM hoogstwaarschijnlijk nog een keer om zich heen slaan en wat dat betreft zou Ziyech optie nummer één zijn. Het medium Foot365 weet echter dat de Amsterdammers vasthouden aan een vraagprijs van zestig miljoen.



Marseille is overigens geïnteresseerd in nog drie Eredivisie-spelers: PSV-vleugelverdediger Jetro Willems, FC Utrecht-spits Sébastien Haller en Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena. Wel zou het hier gaan om voorzichtige belangstelling: scouts van de Ligue 1-club houden het drietal in de gaten, maar niet meer dan dat. Ziyech geniet dus wel concrete interesse, aldus de bovenstaande bron.