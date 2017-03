'Geen probleem dat hij soms een sigaret rookt'

De laatste weken is Nainggolan mogelijk wel de Rode Duivel die over de beste vorm beschikt. Volgende interlands zal Martinez dan vermoedelijk ook niet om hem heen kunnen. Hij deed alvast een opvallende uitspraak.



In Dag Allemaal geeft de bondscoach aan niet over het rookgedrag van Radja in te zitten: "Dat Nainggolan al eens een sigaret rookt is alleszins niet de reden waarom ik hem laatst niet opriep. In de vorige match was hij er niet bij wegens een blessure en de jongens die voor hem invielen, deden het uitstekend. Ik kijk enkel naar hun huidige vorm. En op dat moment was Radja in mijn ogen niet topfit."



Vreemd, want Martinez liet eerder verstaan dat roken voor een voetballer niet kan. Mogelijk heeft hij dan toch zijn mening bijgesteld na het zien van enkele wedstrijden van Il Ninja. Hij relativeert alvast: "Als Radja zich beter ontspant met een sigaretje, is dat zijn keuze. Zolang hij er zich maar bewust van is dat hij daar niet in mag overdrijven. Anders lijdt zijn spel eronder."