'Messi noemt spelers die Barça móét halen'

Het gaat natuurlijk niet zo goed met FC Barcelona. In de competitie verloopt het misschien voorspoedig, maar in de Champions League zijn de Catalanen zo goed als uitgeschakeld. Coach Luis Enrique stopt er binnenkort mee en Lionel Messi heeft zijn contract nog altijd niet verlengd. Nu zou de Argentijn met zijn vuist op tafel hebben geslagen.



Volgens het medium Diario Gol heeft de aanvaller vijf spelers aangewezen waarvan hij zegt: die móéten gehaald worden. Allereerst zou centrumverdediger Yerry Mina de oversteek van Brazilië naar Spanje moeten maken. Barça heeft een eerste optie bedongen op de Colombiaan, dus zo heel moeilijk worden de onderhandelingen wat de verdediger betreft niet.



Verder vindt Messi dat zijn club Moussa Dembélé van Celtic zou moeten vastleggen óf Sergi Enrich. Daarnaast heeft hij technisch manager Robert Fernandez de volgende keuze gegeven: Isco van Real Madrid halen of Marco Verratti van Paris Saint-Germain. Het is al langer bekend dat Messi zich achter de schermen bezighoudt met het beleid van Barcelona, maar nu is hij, volgens de bovengenoemde website dan, ook daadwerkelijk op de stoel van directeur gaan zitten.