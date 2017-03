Mourinho laat zich uit over de toekomst van Rooney bij Manchester United

Wayne Rooney heeft bij Manchester United onder manager José Mourinho alles behalve een vaste basisplaats. Desondanks hoopt de Portugese trainer dat hij ook aankomend seizoen nog de beschikking heeft over de Engelse routinier.



"Ik zou heel graag zien dat Wayne ook volgend seizoen nog bij United is", vertelt de oefenmeester op het persmoment in aanloop naar het Premier League-duel met Bournemouth.



"Ik kan het niet voor honderd procent garanderen, want ik wil dat spelers gelukkig zijn en niet alleen maar bij mij blijven omdat ik wil dat ze bij mij blijven", aldus Mourinho. De Engels international beschikt in Manchester nog over een contract tot de zomer van 2019.