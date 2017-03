Faber heeft zijn strijdplan klaar voor 'Ajax-thuis'

FC Groningen verspeelde afgelopen weekend een 2-0 voorsprong tegen FC Utrecht en bleef daardoor met lege handen. De noorderlingen willen de nare nasmaak dit weekend wegspoelen met een goed resultaat. Dat wordt echter geen gemakkelijke opgave, want de ploeg van trainer Ernest Faber moet het in eigen huis opnemen tegen Ajax.



"We hebben afgelopen wedstrijd vooral de oplossing naar voren gezocht en gevonden", vertelt de oefenmeester op de officiële clubwebsite.. "Op het goede eerste uur tegen Utrecht willen we graag voortborduren. Met opnieuw een vol stadion willen we graag weer voor onze eigen kansen gaan. De extra support van ons publiek kunnen we goed gebruiken."



"En nu moeten we zorgen dat we ook dat klein beetje geluk weer gaan afdwingen en het weer eens een keer onze kant op valt", aldus Faber. "Als we durven te voetballen en blijven geloven in onszelf, dan hebben we zeker kans op een goed resultaat. Het is in ieder geval een mooie wedstrijd en een uitdaging voor ons."