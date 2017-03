"Iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, is hier enorm blij mee"

Feyenoord en Karim El Ahmadi hebben overeenstemming bereikt over een contractverlenging tot de zomer van 2019. De middenvelder zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. Technisch directeur Martin van Geel was vanzelfsprekend zeer content met het nieuws.



"Ik denk dat iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, hier enorm blij mee is. Karim heeft zich ontwikkeld tot een echte leider in het team, met enorm veel ervaring", vertelt de bestuurder op de clubwebsite.



"Dat we nu al met hem verlengen, geeft naast een goed gevoel ook rust naar volgend seizoen toe. We zijn blij dat hij het vertrouwen uitspreekt in deze club. We passen bij elkaar", aldus Van Geel.