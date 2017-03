Feyenoord heeft goed en slecht nieuws in aanloop naar Sparta

Feyenoord weet nog niet zeker of het voor de wedstrijd van komend weekend wel kan beschikken over Eljero Elia. De aanvaller, die tegen PSV nog van belangrijke waarde was, is een twijfelgeval voor de ontmoeting met Sparta Rotterdam. Pas op zaterdag krijgen we daar meer duidelijkheid over.



Daarentegen was er ook goed nieuws voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet tenslotte weten dat Rick Karsdorp wel in actie kan komen tegen Sparta. De rechtsback is fit genoeg om te kunnen spelen in de stadsderby.





