Krul krijgt steun uit onverwachte hoek

Peter Bosz kon het niet laten om Tim Krul een berichtje te sturen na afloop van de wedstrijd tegen SC Cambuur. De oefenmeester van Ajax zag hoe de doelman AZ door wist te krijgen naar de volgend ronde door een strafschop van Martijn Barto te stoppen. In de eerste seizoenshelft werd Krul nog uitgeleend aan Ajax.



"Ik vond het oprecht fijn voor hem", vertelde Bosz tijdens de persconferentie. "Hij kwam hier heen met hoge verwachtingen en als je dan naar AZ gaat, je krijgt zoveel doelpunten tegen, dan leef je met hem mee."



"Ik was blij dat hij beslissend was en ik heb hem gelijk na de wedstrijd een berichtje gestuurd. Dat vond hij leuk. Of hij gereageerd heeft? Ja, hij heeft wel gereageerd", aldus de woorden van Bosz.