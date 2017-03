Suárez heeft mooie woorden over voor Ajax

Luis Suárez heeft zich in gesprek met Huffington Post uitgelaten over de periode die hij mee heeft gemaakt bij Ajax. De Uruguayaans international heeft naar eigen zeggen veel geleerd van zijn tijd in Amsterdam en heeft dan ook een advies voor jonge talenten.



"Ajax is de beste leerschool voor elk willekeurig Zuid-Amerikaans talent. In de Eredivisie leer je hoe je moet voetballen. In Nederland en bij Ajax heb ik geleerd wat mijn tekortkomingen waren", zo sprak de spits van FC Barcelona zich duidelijk uit.



Voor zijn avontuur bij Ajax, speelde Suárez voor FC Groningen. Makkelijk was zijn overgang naar Groningen toentertijd niet. Hij was daar samen met zijn vriendin. "Dat was het zwaarste: samen leven in Groningen. Zij was pas zestien en ik negentien. Ze moest op mij vertrouwen, terwijl ik bij de beloften speelde, weinig speelminuten in het eerste kreeg en dik was", aldus de aanvaller.