TRANSFERUURTJE: Klaassen, St. Juste, Strootman, Milenkovic en Messi

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Veel voetbalkenners zijn van mening dat middenvelder Davy Klaassen de Nederlandse Eredivisie inmiddels wel wat is ontgroeid. De captain van Ajax zou in de aankomende zomertransferwindow kunnen kiezen voor een vertrek en volgens de laatste berichten is Napoli bereid om een pittig bedrag over te maken voor de Oranje-international. Het is niet voor het eerst dat de Italianen zich bezighouden met de toekomst van Klaassen. Napoli meldde zich in een eerder stadium al met een officieel bod op de captain van Ajax, maar toen liet de voetballer zelf weten dat hij niet naar de Serie A wilde vertrekken. Het is niet bekend of zijn mening wat dit betreft inmiddels veranderd is. Wel weten we dat de Italiaanse pers schrijft dat Napoli liefst twintig tot 25 miljoen euro wil betalen voor Klaassen.





Volgens de Italiaanse media heeft de Eredivisie-topclub Ajax concrete interesse voor een jonge Servische verdediger van Partizan Belgrado. Nikola Milenkovic staat te boeken als een ongelooflijk groot talent en directeur spelerszaken Marc Overmars zou hem maar al te graag naar de Amsterdam ArenA willen halen. Tuttomercatoweb schrijft overigens dat Fiorentina vooralsnog de beste papieren heeft om de speler in kwestie aan te trekken. Er zou al vaak contact geweest zijn tussen de vertegenwoordigers van Milenkovic en de club uit de Italiaanse kunststad Florence. Daarbij maakt men wel melding van het feit dat Fiorentina op moet schieten, niet alleen omdat Ajax zich ermee is gaan bemoeien, maar ook omdat Juventus onder de indruk is.



De Eredivisie-club sc Heerenveen beschikt toch wel over een aantal spelers die, op termijn dan in ieder geval, interessant zijn voor de top van de Nederlandse competitie. Sam Larsson bijvoorbeeld, maar ook Arber Zeneli. Centrumverdediger Jerry St. Juste spreekt nu echter openlijk uit dat hij aast op een transfer. En daarbij zegt hij dat hij zeker openstaat voor de traditionele top drie van de Eredivisie. "Zo'n stap sluit ik ook helemaal niet uit, alleen: die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren? In de zomer moet ik daar klaar voor zijn, want dan zou het kunnen gebeuren."



Buitenland:

Middenvelder Kevin Strootman heeft een bijzonder lange periode meegemaakt waarin hij zwaar geblesseerd was, maar die tijd ligt inmiddels achter ons. De Oranje-international doet het weer bijzonder goed bij AS Roma en de Italiaanse media denken dat hij binnenkort een megatransfer gaat maken. Een megatransfer binnen de Italiaanse Serie A welteverstaan, want Internazionale heeft concrete belangstelling. De Nerazzurri bulken van het geld als gevolg van een recentelijke overname uit China en krijgen volgens de laatste berichten een behoorlijk transferbudget tot hun beschikking. Een groot gedeelte hiervan vloeit volgens La Gazzetta dello Sport door naar Rome. Inter zou namelijk liefst veertig miljoen euro betalen voor de Nederlander.





Coach Luis Enrique houdt er binnenkort mee op bij FC Barcelona. Dat betekent gelijk ook dat de onderhandelingen tussen aanvaller Lionel Messi en de Catalanen voorlopig opgeschort zijn. De superster heeft nog een contract tot medio 2018 en wil naar verluidt eerst weten wie de nieuwe trainer wordt bij Barça alvorens hij een beslissing neemt. De Spaanse media weten te melden dat het niet zo heel goed gaat met de besprekingen tussen het management van de Argentijn en de clubleiding in het Camp Nou-stadion. Jorge Messi, de vader en tevens de zaakwaarnemer van de aanvaller, was in de afgelopen week in Barcelona om te onderhandelen, maar volgens de laatste berichten is hij onverrichter zaken huiswaarts gekeerd. Een transfervrije overstap zou opeens tot de mogelijkheden behoren.