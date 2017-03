'Courtois krijgt transfernieuws van Real Madrid'

Keeper Thibaut Courtois staat al langer op het verlanglijstje van het Spaanse Real Madrid. Toch worden de Madrilenen ook in verband gebracht met de doelverdediger van Manchester United, David de Gea. Naar verluidt hebben deze beide heren nu echter wat negatief nieuws ontvangen van De Koninklijke.



Of in ieder geval: de Spaanse media schrijven op vrijdagmorgen dat Real besloten heeft om te gaan voor een transfer van de Franse goalie Hugo Lloris naar het Estadio Santiago Bernabéu. Vooral voorzitter Florentino Pérez zou hoog opgeven van de kwaliteiten van de sluitpost van Les Bleus en naar verluidt denk men in Spanje ook dat de keeper van Tottenham Hotspur wat goedkoper zal blijken dan De Gea en Courtois.



Wat wel zeker lijkt, is dat Keylor Navas na het lopende seizoen vervangen zal worden. De Costa Ricaan doet het zeker niet slecht tussen de palen in de Spaanse hoofdstad, maar behoort met zijn kwaliteiten misschien ook weer niet tot de absolute wereldtop. Ook Lloris is niet goedkoop, want de Spurs zouden meerdere tientallen miljoenen vragen voor de Fransman.