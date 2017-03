Moreno veegt vloer aan met Donald Trump

Centrumverdediger Hectór Moreno ziet met lede ogen aan hoe het er momenteel aan toegaat in de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft het toch aardig gemunt op de Mexicanen en wil onder meer een grote muur gaan bouwen op de grens tussen Mexico en Amerika. Moreno vindt dat, logischerwijs, geen goed idee.



De stopper zegt tegen ELF Voetbal Magazine: "De hele campagne heeft hij de Mexicaanse bevolking gedemoniseerd. Zijn belangrijkste punt was die muur." Waar Trump dus negatief is over de Mexicaanse bevolking, vindt Moreno zijn landgenoten juist hardwerkend en nederig. "Ik moet nog maar zien hoe Trump die muur gaat bouwen. Ik hoop dat het nooit zover komt. Mocht het wel gebeuren, dan wordt het een grote bende."



Onlangs speelde de PSV'er nog met het nationale team van Mexico tegen de VS. "Die wedstrijd was echt geweldig. Voorafgaand aan de wedstrijd maakten we een groepsfoto met de Amerikaanse ploeg. Om en om, zij aan zij. We schudden elkaar de hand en gingen naast elkaar staan. Daarmee lieten we zien dat niets ons scheidt. Geen muur, niets."