Suárez vertelt over Eredivisie, Ajax en Groningen

Spits Luis Suárez staat in het hier en nu onder contract bij FC Barcelona, maar een aantal jaartjes geleden speelde hij nog in de Eredivisie bij FC Groningen. Vervolgens transfereerde hij naar Ajax, waarna de Europese top binnen schotsbereik kwam. In gesprek met de Huffington Post vertelt hij nu over zijn Nederlandse tijd.



Suárez zegt: "Nederland is voor mij de beste leerschool voor elke willekeurige Zuid-Amerikaanse speler. In de Eredivisie leer je hoe je moet voetballen. Bij Ajax heb ik geleerd wat mijn tekortkomingen waren." Als jonge voetballer maakte hij de overstap naar Groningen, waar hij samen met zijn huidige vrouw ging wonen, maar dat vond hij best lastig. "Dat was het zwaarste: samen leven in Groningen. Zij was pas zestien en ik negentien. Ze moest op mij vertrouwen, terwijl ik bij de beloften speelde, weinig speelminuten in het eerste kreeg en dik was."



Even later gaat de Uruguayaan in op het bijtincident rond zijn persoontje en Giorgio Chiellini. "Ik heb hem daarna nooit meer gesproken. Ik heb echt geleden tijdens het WK. Het moeilijkste? Het aan mijn kinderen uitleggen. Het was erg moeilijk om mijn kinderen te vertellen dat ik ging trainen, maar dat ik in werkelijkheid apart trainde. Op momenten vroegen ze tijdens wedstrijden aan me waarom ik niet speelde. Dat ik zelfs niet wedstrijden van mijn neefje mocht kijken … De manier waarop ik ben geschorst, was onrechtvaardig."