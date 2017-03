'Het is mogelijk om Ajax nog te pakken'

Na de verloren topper tegen Feyenoord in De Kuip toonde vleugelverdediger Jetro Willems van PSV zich redelijk uitgesproken. De back leek op de man te spelen, maar slikt zijn woorden nu in. Bovendien stelt hij dat hij PSV nog in staat acht om Ajax te bedreigen.



Willems vertelt aan het medium het Eindhovens Dagblad over zijn kritiek in Rotterdam: "Dat was meer in zijn algemeenheid bedoeld. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn. Maar wat geweest is, is geweest. Ik wil daar nu niet meer over praten. We zullen alles moeten doen om tot het einde van het seizoen samen een resultaat te halen. Ik benadruk samen, omdat het daar om draait in voetbal."



De back stelt dat Feyenoord niet meer in te halen is, maar vindt Ajax nog wel een concurrent van PSV. Willems zegt dat zijn teamgenoten en hij de Amsterdammers in moeten halen. "We zullen echte mannen moeten zijn en moeten door. We moeten accepteren dat het nu zo is als het is, al is dat niet makkelijk. Je merkt natuurlijk dat er teleurstelling is, maar het is mogelijk om de tweede plek nog te pakken."