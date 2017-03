Barto: hier praat ik liever nóóit meer over

Aanvaller Martijn Barto zal in de nacht van donderdag op vrijdag wel slecht geslapen hebben. Hij mocht aanleggen voor de laatste strafschop van SC Cambuur tegen AZ in de halve finale van de KNVB-beker, maar zag zijn inzet gekeerd worden door keeper Tim Krul. En nu treurt de voetballer na.



In gesprek met Voetbal Inside vertelt hij: "Ik deed alles wat ik me had voorgenomen: laag en hard in de hoek. Maar de strafschop was niet hard genoeg. Klote en doodzonde, want dit had hartstikke mooi kunnen zijn. Ik blijf dit altijd bij me houden. Hier kun je je hele leven over praten, maar daar praat ik liever nooit meer over. Iedereen wilde naar De Kuip en dat is niet gelukt. Voor mij zit er waarschijnlijk geen volgende keer meer in, maar ik hoop dat de jongens het nog een keer halen."



Arbiter Kevin Blom besloot in de wedstrijd zelf een goal van AZ af te keuren na inmenging van de videoscheidsrechter. Barto: "Ik zag wat de scheidsrechter ook zag: Leonard (Nienhuis, red.) werd binnen de vijf meter aangevallen. Je moet een beetje geluk hebben dat dit teruggedraaid wordt. Dat hadden we, maar in de penaltyreeks hadden we dat geluk niet."