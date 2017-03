'Messi-doemscenario voor FC Barcelona'

Coach Luis Enrique houdt er binnenkort mee op bij FC Barcelona. Dat betekent gelijk ook dat de onderhandelingen tussen aanvaller Lionel Messi en de Catalanen voorlopig opgeschort zijn. De superster heeft nog een contract tot medio 2018 en wil naar verluidt eerst weten wie de nieuwe trainer wordt bij Barça alvorens hij een beslissing neemt.



De Spaanse media weten te melden dat het niet zo heel goed gaat met de besprekingen tussen het management van de Argentijn en de clubleiding in het Camp Nou-stadion. Jorge Messi, de vader en tevens de zaakwaarnemer van de aanvaller, was in de afgelopen week in Barcelona om te onderhandelen, maar volgens de laatste berichten is hij onverrichter zaken huiswaarts gekeerd.



Journalist Graham Hunter van de BBC stelt nu dat zich een doemscenario aftekent voor de grootmacht uit Catalonië. Messi ligt nog goed en wel een jaar en een aantal maanden vast bij Barça en dat betekent dat hij in de winter van 2018 al een contract kan tekenen bij een andere club. Een transfervrij vertrek behoort opeens tot de mogelijkheden. "En het is vrij bizar te noemen dat Barça het zover heeft laten komen, zeker met betrekking tot de beste speler ter wereld. Na het Luis Enrique-nieuws is Messi's vader gelijk naar huis vertrokken."