De Eredivisie-topclub Feyenoord stevent alleszins af op het landskampioenschap in de Eredivisie. De spelers van coach Giovanni van Bronckhorst houden echter nog een slag om de arm. Middenvelder Karim El Ahmadi wijst bijvoorbeeld op de wedstrijd van Ajax tegen De Graafschap waarin de Amsterdammers het op het allerlaatste moment nog weggaven.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "Natuurlijk geloven we er allemaal in. We zijn rustig en dat moet zo blijven. Vanzelfsprekend was de winst tegen PSV heel belangrijk. Maar we weten dat er vijf of zes wedstrijden voor het einde andere dingen gaan meespelen. Zo werkt dat in de strijd om de landstitel. Ajax liet het ook liggen bij De Graafschap. We hebben veel ervaren spelers in deze selectie, iedereen is enorm gefocust. Dat moet ook, want we willen weer iets vieren. Dat gevoel op dat bordes, dat heeft na de bekerwinst iets losgemaakt, hoor. Dat is onbeschrijflijk mooi."



Over zijn eigen prestaties vertelt El Ahmadi: "Dit niveau moet ik vasthouden. Of dat kan? Ja, natuurlijk. Daar gaan we alles aan doen. Te beginnen met de wedstrijd bij Sparta zondag, historisch gezien altijd lastig. We zullen er ook in de derby weer moeten staan."