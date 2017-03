Sevilla blijft actief in titelstrijd, Torres eist aandacht op bij Atlético

In de Spaanse Primera División heeft Sevilla donderdagavond goede zaken gedaan. De wedstrijd tegen Athletic Bilbao werd met 1-0 gewonnen en dus blijft het kampioenschap een realistisch doel.



Luis Enrique besloot woensdag zijn afscheid bij Barça aan te kondigen, waardoor de Catalanen voor volgend seizoen op zoek moeten naar een opvolger. Jorge Sampaoli (Sevilla) en Ernesto Valverde (Bilbao) werden direct genoemd als kandidaten. Zodoende had dit affiche in Andalusië een extra pikant tintje.



Sevilla schoot goed uit de startblokken en nam via Vicente Iborra de leiding. Bilbao deed ook goed mee, maar had pech dat Raúl Garcia de paal trof met een heerlijke inzet. In het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán werd er ondanks een bloedstollende slotfase ook niet meer gescoord.



Blessure Torres eist de aandacht op

Atlético Madrid bleef in de avonduren steken op een 1-1 gelijkspel tegen Deportivo La Coruña (1-1). Antoine Griezmann maakte het effect van de goal van Florin Andone ongedaan, maar daar had na afloop bijna niemand het meer over. Alle aandacht ging uit naar Fernando Torres.



De oud-speler van Chelsea, Liverpool en AC Milan kwam lelijk in botsing met een opponent en viel daarna lelijk op de grond. Torres slikte zijn tong in en bleef roerloos liggen, maar dankzij de omstanders en hulpverleners werd hij uiteindelijk stabiel afgevoerd naar het ziekenhuis.



FC Barcelona staat met 57 punten bovenaan in La Liga, met een punt en een wedstrijd meer dan Real Madrid. Sevilla staat derde met 55 punten. Atlético is de nummer vier met 46 punten.