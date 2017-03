Kritiek na beslissende penalty: "Waar is de videoref als je hem nodig hebt?"

AZ-doelman Tim Krul heeft zich na een reeks slechte momenten herpakt door in de halve finale tegen SC Cambuur de beslissende strafschop van Martijn Barto te stoppen. De euforie is groot in Alkmaar, maar had die laatste inzet overgenomen moeten worden? Volgens de oplettende kijkers wel...





Je moet toch op de lijn blijven staan toch er geschoten word? Zo ja dan deed Krul dat fout bij de laatste strafschop — Martin Heikoop (@martinheikoop) 2 maart 2017

Ik dacht dat de regel was dat een keeper op de lijn moest staan tot de bal geraakt was? #azcam #krul — Vaagjunior (@VaagjuniorGames) 2 maart 2017

Laatste strafschop overnemen. Krul komt van de lijn ÔÇ╝ #azcam — B.H. Smit (@bhsmit) 2 maart 2017

Keeper Krul te vroeg van de lijn bij het nemen vd penalty. Waar is de videoref als je hem nodig hebt? — Emiel Pluimers (@EmielPluimers) 2 maart 2017

#Krul al meter voor lijn als strafschop wordt genomen. Waar is die videoscheids als je hem nodig hebt? ­čśë #azcam — Mike Verweij (@MikeVerweij) 2 maart 2017