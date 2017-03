AZ na bloedstollende halve finale tegen Cambuur naar de bekerfinale

AZ heeft zich donderdagavond in navolging van Vitesse geplaatst voor de finale van het bekertoernooi. In de halve finale tegen SC Cambuur werd in de reguliere speeltijd niet gescoord en in de verlenging evenmin, waardoor de strafschoppenserie de winnaar moest bepalen.



AZ-trainer John van den Brom besloot de halve finale te beginnen zonder de creatieve Iliass Bel Hassani en de productieve Wout Weghorst. Fred Friday begon als spits aan het bekerduel, maar de zomeraanwinst kon niet imponeren tegen de eerstedivisionist uit Leeuwarden. Wel had hij na een minuut of tien pech dat een fraaie poging rakelings naast de kruising scheerde.



Cambuur had toen ook al een goede mogelijkheid genoteerd. Sander van de Streek leek na een fantastische pass vanaf rechts oog in oog met doelman Tim Krul te verschijnen, maar de clubtopscorer had net te veel tijd nodig om de bal te controleren en gaf Derrick Luckassen de mogelijkheid om tijdig in te grijpen. In de eerste helft waren er meer kansen voor de Leeuwarders. Zo prikte Martijn Barto de bal net voorlangs.



De reeds genoemde Friday kreeg namens AZ de beste kansen om de ban te breken. Na 54 minuten had de spits de 1-0 op zijn schoen, maar na een fantastische lange bal van Krul wist hij de bal niet laag genoeg te houden. Overigens had de doelman van de Alkmaarders net daarvoor een fantastische redding verricht na een heerlijke poging van Jerge Hoefdraad.



Cambuur hield zich goed staande in het AFAS Stadion, al moet gezegd worden dat AZ na rust iets beter aan voetballen toe wist te komen. Om de eerstedivisionist op de knieën te brengen besloot trainer Van den Brom onder meer om Weghorst dan toch te brengen. Vlak voor tijd had de spits ook bijna succes, maar zijn slim verlengde inzet werd gepareerd door de goed keepende Leonard Nienhuis.



In de blessuretijd leek AZ het duel te beslissen via Stijn Wuytens. De Belg kopte raak na een afgemeten voorstond waarna een vreugde-explosie ontstond in Alkmaar. De spelers en fans hadden echter niet gerekend op de videoscheidsrechter. Levi Garcia maakte enkele seconden daarvoor namelijk een overtreding op Nienhuis en dus werd de goal alsnog geannuleerd.



Er moest dus een verlenging aan te pas komen en daarin had Cambuur moeite om zich fysiek nog te wapenen. AZ kwam er opeens veel vaker doorheen, maar de Alkmaarders slaagden er niet in om Nienhuis op een reglementaire manier te passeren. Zo had de goalie van Cambuur, in het verleden nogal eens bespot, een uitstekende redding in huis na een poging van Alireza Jahanbakhsh.



Toch werd AZ ook nu geconfronteerd met een domper. In het tweede deel van de dertig extra minuten werd Van de Streek opnieuw diep gestuurd en net buiten het strafschopgebied werd hij geschept door Rens van Eijden, die met direct rood naar de kant werd gestuurd. Een geluk bij een ongeluk is dat de eventuele schorsing niet telt voor de bekerfinale, maar voor komend weekeinde in de Eredivisie.



Gescoord werd er evenmin in de verlenging en dus mocht Cambuur zich net als in de kwartfinale opmaken voor strafschoppen. AZ faalde via Alireza Jahanbakhsh en Mattias Johansson, maar namens de bezoekers faalden Robbert Schilder, Jurjan Mannes en Martijn Barto. De Alkmaarders mogen zich dus finalist noemen.



Stand na 120 minuten: 0-0

Stand na strafschoppen: 3-2