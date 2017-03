Willems blikt terug op uithaal: "Zijn allemaal verantwoordelijk"

Jetro Willems bleef afgelopen zomer toch nog bij PSV. De linksback sprak de intentie uit om wederom landskampioen te worden, maar begin maart is die hoop vervlogen en dat resulteerde afgelopen zondag in een kritische uithaal richting zijn medespelers.



"We zullen echte mannen moeten zijn en moeten door", vertelt de 22-jarige PSV'er aan het Eindhovens Dagblad. "We moeten accepteren dat het nu zo is als het is, al is dat niet makkelijk. Je merkt natuurlijk dat er teleurstelling is, maar het is mogelijk om de tweede plek nog te pakken."



Over de domper in De Kuip wilde Willems nog maar weinig kwijt en over zijn kritiek evenmin. "Dat was meer in zijn algemeenheid bedoeld. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn Maar wat geweest is, is geweest. Ik wil daar nu niet meer over praten. We zullen alles moeten doen om tot het einde van het seizoen samen een resultaat te halen. Ik benadruk samen, omdat het daar om draait in voetbal."