Heerenveen-verdediger doet aan De Boer denken: "Dat is toch mooi"

Bij sc Heerenveen gaat de aandacht achterin vaak uit naar Jeremiah St. Juste, maar zijn maatje Joost van Aken is ook bezig aan een goed seizoen. Het 22-jarige jeugdexponent koppelt zijn fysieke kracht aan een goede opbouw.



Van Aken maakte tegen Roda JC (3-0) indruk door meermaals een crosspass te versturen. Eerder dit seizoen lukte dat, mede door een eerdere blessure, niet. "De laatste tijd kon het wel weer, maar ik had het zolang niet gedaan dat ik het gewoon niet deed. Het heeft ook met vertrouwen te maken", vertelt hij aan Voetbal International.



"Als zo'n bal niet aankomt, kun je toch een beetje voor lul staan. Nu is het vertrouwen terug en geef ik ze makkelijker", weet Van Aken, die zelfs is vergeleken met Frank de Boer. "Het leuke is dat ik ooit nog onder hem getraind heb, bij de D-pupillen van Ajax. Het was zijn eerste jaar als trainer. Dat is toch mooi."