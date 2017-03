Nacer Barazite heeft het opgenomen voor scheidsrechter Bas Nijhuis. Zijn manier van fluiten heeft veel discussie losgemaakt, maar de smaakmaker van FC Utrecht is daar wel goed over te spreken.



Barazite weet dat zijn stijl leuke wedstrijden oplevert. "Ik ben een speler die van het snelle spel profiteert", vertelt de middenvelder annex aanvaller aan FC Afkicken. "In dat opzicht ben ik blij met Bas Nijhuis, hij fluit ons regelmatig. Maar het is wel een dun lijntje."



De voetballer vervolgt: "Ik kan me nog van vorig jaar herinneren dat ik in de wedstrijd om de vierde plek tegen AZ een doodschop van achteren kreeg van hun rechtsback. Volgens mij kreeg hij wel geel, maar het was het eigenlijk donkerrood. Ik weet nog dat hij zei dat hij het terug zou gaan kijken na de wedstrijd, maar ja: daar heb je op dat moment natuurlijk niks aan."