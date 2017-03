Oud-Feyenoorder weet: "95 procent van de familie is dit niet gelukt"

Colin Kazim-Richards is geboren in Engeland, maar voelt zich niet zozeer verbonden aan dit land. De spits van het Braziliaanse Corinthians en natuurlijk eerder Feyenoord mag ondanks zijn omstreden status niet klagen.



Kazim-Richards ziet zichzelf als een Turk met Caribisch bloed. "Ik heb wel respect voor Engeland, ondanks het feit dat ze mijn ouders niks gegeven hebben. Behalve een verblijfplaats dan", zo laat de spits weten aan The Guardian. "Verder mochten mijn ouders en de rest van de familie het allemaal maar uitzoeken toen ze in Engeland kwamen wonen."



De oud-Feyenoorder weet dat dit voor niemand makkelijk is geweest. "95 procent van de familie is dit niet gelukt", zo geeft Kazim eerlijk toe. "Ik heb geluk dat ik er wel wat van heb weten te maken, vooral door mijn voetbalcarrière en omdat mijn ouders uiteindelijk goed terecht gekomen zijn. Maar veel van mijn neven en vrienden zitten in de gevangenis of zijn inmiddels overleden."