Heerenveen-periode loopt uit op sof: "Dat wordt lastig"

De samenwerking tussen sc Heerenveen en Shay Facey is vooralsnog geen succes gebleken. De kans is zelfs groot dat de Engelsman niet meer in actie komt voor de Friese eredivisionist.



Facey werd in augustus gehuurd van Manchester City, maar liep al snel tegen een domme rode kaart aan. Daarna werd de samenwerking geteisterd door blessureleed en privé-omstandigheden. De verdediger keerde meermaals terug naar Engeland en het is mogelijk dat hij überhaupt niet meer terugkeert naar Heerenveen.



Trainer Jurgen Streppel reageert in de Leeuwarder Courant als volgt. "Of Facey nog bij ons terugkomt? Dat wordt lastig, denk ik." De oefenmeester had de Engelsman de afgelopen weken goed kunnen gebruiken, maar inmiddels zijn Jeremiah St. Juste en de eveneens gehuurde Wout Faes weer inzetbaar.