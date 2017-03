Onvermijdelijke vraag bij Excelsior: "Geen enkele reden om te twijfelen"

Excelsior werd begin dit seizoen volop geprezen, maar moet langzamerhand oppassen dat het niet afzakt naar plek achttien. De ploeg staat al onder de streep en dus komt er steeds meer druk op de schouders van trainer Mitchell van der Gaag te liggen.



ADO Den Haag besloot Zeljko Petrovic te slachtofferen vanwege een slechte reeks, maar Luigi Bruins acht een soortgelijke ingreep niet nodig. "Het is niet fair tegenover de trainer hem daarvan de schuld te geven", zo citeert Voetbal International. "Ik zie geen enkele reden om te twijfelen, iedereen is blij met de trainer. We moeten punten pakken. Met elkaar."



Excelsior staat zeventiende met een enkel punt voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag. Na de thuisnederlaag tegen Willem II (0-2) is de druk groot, zo weet ook Van der Gaag zelf. "Spreek mij er maar op aan, ik ben verantwoordelijk en loop er niet voor weg. Intern is het rustig, we maken ons druk om hieruit te komen."