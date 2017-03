NEC-trainer hekelt 'nuilers': "Doe gewoon eens normaal"

Het Nederlandse voetbal heeft Peter Hyballa dit seizoen leren kennen als een druktemaker aan de zijlijn. De 41-jarige Duitser hanteert een geheel eigen aanpak en zorgt daarmee af en toe voor weerstand, maar in zijn ogen moeten de criticasters het niet overdrijven.



Hyballa wijst op het feit dat hij op zijn 25ste naar Namibië ging als trainer. "Afrikaanse voetballers hebben geen villa's of merkkleding. Toch lachen ze altijd. En als ze een party hebben is het echt een party", zo citeert ELF Voetbal. "Alleen de discipline was nul. Die heb ik geprobeerd erin te brengen. Maar Afrika is anders dan Europa. Veel meer ellende."



De NEC-trainer heeft een voetbalschool in het Afrikaanse land, waar hij 'geregeld' komt. Naar eigen zeggen heeft dat hem 'juist veel rustiger gemaakt'. "Soms moet je juist even de tijd nemen om ergens bij stil te staan. Om te genieten. Niet alles voor lief nemen. Wij in Midden-Europa zijn over het algemeen vaker negatief dan positief. Mensen hebben altijd wel wat te nuilen."



Hyballa sluit daarom af met een advies. "Veel mensen nemen zichzelf veel te serieus. Zeker in de voetbalwereld. Doe gewoon eens normaal."