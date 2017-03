Vitesse-spelers genieten na: "Dat was iets van tien afleveringen"

Guram Kashia gaf weken geleden aan te dromen van bekersucces met Vitesse. Een eerste belangrijke stap is inmiddels gezet door de bekerfinale te bereiken en dat wilde de Georgische verdediger weten ook.



"Het is heel moeilijk om de slaap te vatten na zo'n avond", vertelde Kashia daags na de 1-2 overwinning op Sparta Rotterdam aan FOX Sports. "Ik heb een paar uurtjes geslapen. De adrenaline zit in je hoofd en het is heel moeilijk om jezelf te kalmeren. Ik denk dat ik het hele seizoen van de serie die ik nu kijk heb gezien."



"Dat was iets van tien afleveringen, en ik heb ze allemaal vannacht gezien op mijn iPad", aldus Kashia. Matchwinnaar Lewis Baker sliep daarentegen 'echt fantastisch'. "We zitten in de finale, ik ben blij en we trainden later vandaag. Ik heb geweldig geslapen."