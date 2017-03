Van Praag hoopt: "Dan zou ik er meteen naar solliciteren"

Michael van Praag ziet het wel zitten om als minister van Sport aan de slag te gaan. De 69-jarige Amsterdammer, op dit moment werkzaam als voorzitter van de KNVB, ziet ook veel voordelen in deze eventuele ministerspost.



Van Praag liet zich woensdag in Scheveningen uit over deze post. "Sport is het beste integratiemiddel dat Nederland heeft", zo citeert de NOS. "Het maakt met sport niet uit of je op de VVD, SP of PVV stemt. Als je een doelpunt maakt, omhels je elkaar."



De oud-voorzitter van Ajax is dus zelf wel geïnteresseerd, mocht de functie vrijkomen. "Als er een komt, dan zou ik er meteen naar solliciteren. Ik heb me altijd tot de politiek aangetrokken gevoeld. En ik vind echt dat wij een minister van Sport moeten krijgen. Er zijn zo veel landen die dat wél hebben. In Nederland is dat weleens geopperd, maar het is nooit van de grond gekomen.”