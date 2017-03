'Napoli gaat opnieuw jagen op Klaassen, Feyenoorder ook in beeld'

Ajax-middenvelder Davy Klaassen maakt een sterk seizoen door en volgens menigeen is hij de Eredivisie aan het ontgroeien. Napoli werd al meerdere malen genoemd als nieuwe club en die interesse bestaat nog steeds.



Volgens Calciomercato.com zal technisch directeur Christian Giuntoli naar Nederland afreizen voor gesprekken met de begeleiding van Klaassen. De 24-jarige middenvelder van Ajax was in de zomer al een optie, maar toen besloot de club te kiezen voor Piotr Zielinski. Nu is de interesse dus weer geïntensiveerd.



Komende zomer hoopt Napoli alsnog een deal te sluiten met Ajax en Klaassen. De Oranje-international past in het plaatje van voorzitter Aurelio De Laurentiis, namelijk het halen van getalenteerde spelers voor een uitdagende prijs om die jarenlang aan zich te binden.



Ook vanuit de Bundesliga en de Premier League zou interesse worden getoond. Overigens gaat Giuntoli de trip naar Nederland eveneens gebruiken om Feyenoord-verdediger Karsdorp te bekijken.