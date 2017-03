Schöne schetst eigen toekomst: "Nooit helemaal afscheid nemen"

Lasse Schöne staat bekend als een bescheiden speler, maar kan naar eigen zeggen wel degelijk uit zijn dak gaan. De Deense middenvelder gaat in het magazine [i]1900[/] in op zijn eigen persoonlijkheid.



"Ik geef niet snel op", stelt de Ajacied vast. "Iedereen heeft wel een mening over je. Hier in Nederland wonen zeventien miljoen mensen. Die hebben doorgaans allemaal een mening over je. Er zijn genoeg mensen die tegen me zeiden dat Ajax veel te hoog gegrepen was voor mij toen ik hier tekende."



"Dat ik een breedte-aankoop was omdat ik gratis binnenkwam. Prima, dacht ik, dat mogen jullie denken, maar ik wil hier laten zien dat ik een waardige Ajax-speler kan zijn", aldus Schöne, die zich terug wist te knokken als nummer 6. "Ik kan er veel creativiteit in kwijt. Minder steekpasses misschien, maar ik denk ook meer schietkansen dan op tien."



Of Schöne ooit aan de slag gaat als trainer? "Nu niet. Maar misschien komt dat ook doordat ik het gevoel heb dat ik nog zo lang door kan spelen. Een andere kant op, in de modewereld? Dat zou kunnen. Een eigen label beginnen? Eerder een winkel opzetten. Maar ik zal nooit helemaal afscheid kunnen nemen van het voetbal."