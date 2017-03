Volgende Utrecht-parel dient zich aan: 'Die kans is heel groot'

FC Utrecht heeft ook dit seizoen enkele pareltjes in de gelederen. Wat te denken van jongens als Amrabat en Troupée. Maar ook áchter het eerste elftal worden talenten klaargestoomd.



Spits Nick Venema bijvoorbeeld. Hij wekt hoge verwachtingen bij oud-aanvaller Michael Mols. "Hij heeft een specifieke kwaliteit en met zo'n kwaliteit is de kans heel groot dat hij in het stadion terecht gaat komen", zegt Mols, actief als spitsentrainer in de Domstad, bij FC Utrecht TV.



"Hij zit nu al steeds bij het eerste en het is aan hem hoe ver hij kan komen. Hoe hij zijn kwaliteiten verder ontwikkelt. Maar ik heb er verder niets mee te maken. Hij heeft het allemaal zelf gedaan."



De zeventienjarige Venema debuteerde onlangs al in de Eredivisie. Wat maakt hem zo goed? "Hij scoort en dat is het belangrijkste voor een spits. Op de een of andere manier krijgt hij de bal altijd in het net. Hij is heel erg doelgericht, die drive heeft hij. Dat is heel erg belangrijk een spits, vind ik", aldus Mols tot slot.