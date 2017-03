Ook Moreno is het niet eens met uitspraak PSV-directeur Brands

PSV lijkt kansloos voor de titel in de Eredivisie na de nederlaag tegen Feyenoord. Directeur Marcel Brands wijdt dit vooral aan een 'gebrek aan honger naar de titel'. Andres Guardado en Luuk de Jong zeiden vanmiddag al het hier niet mee eens te zijn, nu zegt ook Hector Moreno dat.



De Mexicaan vindt dat PSV wel degelijk hongerig genoeg is, maar dat kampioen worden nou eenmaal moeilijk is, en het dit seizoen niet gaat zoals men wil. Dat zegt hij voor de camera van Omroep Brabant. Maar hoe komt dat dan? "Soms heb je dat het andere team net iets meer kan brengen. Maar het is meer dan dat. Feyenoord heeft een topteam."



"Hoe ze voetballen, maar ook hoe ze geloven in een kampioenschap. Het enige dat wij nu kunnen is doorgaan en blijven knokken in de komende 10 wedstrijden. Want ik denk nog steeds dat we beter zijn dan onze positie op de ranglijst."



"Het voetbal en ook het leven gaat verder. Wat we in De Kuip achterwege lieten moeten we de komende wedstrijden wél laten zien."





Verzadigd, versleten. Niet meer gretig en hongerig. Hector Moreno herkent dat allemaal niet zo en wil nog op jacht naar Ajax #ob pic.twitter.com/S2M4mQXPBH — paul post (@paulpostman) 2 maart 2017