Koppers neemt het op tegen oude ploeg: 'Hadden een heel leuk team'

Dico Koppers wist bij FC Twente uiteindelijk niet uit te groeien tot een steevaste basisspeler. Bij Willem II lukte dat wél, en daardoor mag hij het komend weekend opnemen tegen uitgerekend zijn vorige werkgever.



"We hadden een heel leuk team, met jongens als Hidde ter Avest, Sonny Stevens, Joachim Andersen en Kamohelo Mokotjo. Ik heb enorm veel zin om tegen ze te voetballen en iedereen daar weer te zien", blikt Koppers terug én vooruit op de website van Willem II.



Na de komst van spits Obbi Oulare gooide trainer Erwin van de Looi zijn tactiek op de schop. Koppers werd plots een verkapte linksbuiten, in plaats van verdediger. "Met twee echte spitsen liggen de accenten nu anders, alhoewel we ook weer geen traditioneel 4-4-2 spelen: het zit meer tussen 4-4-2 en 4-3-3 in."



"Ik wil graag spelen en belangrijk zijn voor het team: mijn positie is daar ondergeschikt aan. Aanvankelijk was het wel wennen op de nieuwe positie. Je hebt heel andere ruimtes om je heen, het is veel drukker, je moet explosiever zijn, sneller omschakelen en veel meer lopen. Ik merk dat wel aan mijn spieren na de wedstrijd", besluit Koppers.



De clash tussen FC Twente en Willem II staat op morgenavond 18:30 uur, in de Grolsch Veste.