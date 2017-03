Guardado en De Jong keren zich tegen uitspraken Brands: "Zo voel ik dat niet"

PSV verspeelde zondagmiddag de laatste kans op titelprolongatie. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij koploper Feyenoord met 1-2 onderuit. Technisch directeur Marcel Brands miste bij de selectie van PSV de honger om de titel te pakken, maar volgens Andres Guardado en Luuk de Jong was die honger er wel degelijk.



"Het is de mening van Brands. En zo voel ik dat niet. Het team wil spelen voor de titel. Nu gaat het een keer minder. Dat is normaal", vertelt de Mexicaanse routinier aan de NOS.



De Jong kan zich vinden in de woorden van zijn teamgenoot. "Ik kan heel goed begrijpen wat Brands bedoelt. We werden door Feyenoord afgetroefd. Als je naar die wedstrijd kijkt dan zou je kunnen denken dat de honger ontbreekt, maar in het veld doen we er alles aan om te winnen. Elke wedstrijd die ik speel wil ik heel graag winnen", aldus de aanvaller.