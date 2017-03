Nainggolan op zijn plaats gezet: "Het is op het veld dat het telt"

Radja Nainggolan heeft woensdag voor één keer zijn bloedvorm niet gedemonstreerd. Hij ging met AS Roma met 2-0 onderuit tegen stadsgenoot Lazio (mét Stefan de Vrij) in de Coppa Italia. Na de wedstrijd kreeg hij nog een veeg uit de pan van Lucas Biglia.



Nainggolan staat er niet meteen om bekend een blad voor de mond te nemen. Ook in de aanloop naar de derby had Il Ninja wat olie op het vuur gegooid en dat schoot bij de doorgaans rustige ex-speler van Anderlecht wat in het verkeerde keelgat.



"Nainggolan? Het zijn niet woorden die tellen, maar de successen op het veld", stelde Biglia droogweg bij lalaziosiamonoi.it. "Ik wil nu wel geen negatieve sfeer creëren. Dit moet een feest worden voor onze fans."