Goed nieuws voor Feyenoord: Gio ziet drietal terugkeren op trainingsveld

Feyenoord neemt het zondagmiddag op het Kasteel op tegen Sparta Rotterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt in de stadsderby gewoon weer te kunnen beschikken over Rick Karsdorp en Eljero Elia.



Het tweetal moest zich afgelopen zondagmiddag in de topper tegen PSV voortijdig laten vervangen vanwege pijntjes. Elia had enkelklachten, terwijl Karsdorp te kampen had met een kuitblessure.



Ook El Ahmadi was donderdagochtend weer op het trainingsveld te bewonderen. De middenvelder had woensdag nog een vrije dag gekregen vanwege zijn Afrika Cup-inspanningen eerder dit jaar.





