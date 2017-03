Beenhakker spreekt zich uit over situatie Kuyt

Dirk Kuyt stond voorheen toch wel vaak in de basisopstelling bij Feyenoord. De laatste tijd is dat steeds minder het geval, maar Leo Beenhakker vindt dat de Katwijker dat gewoon moet accepteren. Hij stelt dat de kracht van een landskampioen in de Eredivisie vrijwel altijd het collectief is.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt Don Leo: "Gio weet echt wel wat hij doet. Of hij Kuyt extra wil prikkelen voor de laatste weken, weet ik niet. Maar ik weet dat Gio per wedstrijd kijkt welke elf spelers het beste team vormen. Dat is logisch. Dat Dirk niet altijd speelt moet hij accepteren. En dat geldt ook wanneer spelers als Kongolo, Vilhena of Toornstra een keer niet spelen. De kracht van een kampioen is het collectief. Dat was bij ons ook zo in 1999."



Beenhakker gaat verder: "Net als achttien jaar terug staat er een team dat weigert te verliezen. Ze hebben zo'n enorme drive. Met jongens als Karsdorp en Vilhena. En El Ahmadi. Toornstra was ook weer sterk tegen PSV. In zo'n wedstrijd merk je ook dat het Legioen een finalesfeer creëert. Dat heeft toch invloed op een team. Veel mensen kijken nu vast uit naar De Klassieker tegen Ajax in april, maar tussendoor moet ook nog gevoetbald worden, mensen."