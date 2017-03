TRANSFERUURTJE: Karsdorp, De Boer, Rooney, Ibra en Bruma

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Er zijn de laatste tijd best veel voetbalkenner die kritiek uiten op het transferbeleid van technisch manager Marcel Brands. PSV verkocht Luciano Narsingh aan het Engelse Swansea City, maar kampt nu met een tekort aan buitenspelers. Brands vertelt aan het Eindhovens Dagblad dat hij bijna zeker wist dat Bruma zou komen. In de afgelopen zomertransferperiode waren de Eindhovenaren bezig met de Portugese vleugelspits van Galatasaray. Brands: "We dachten Bruma te kunnen kopen, daarna is er geen keuze meer geweest op dat niveau. En B- of C-niveau halen en een financiële gok wagen, willen we gewoon niet. Plus: Narsingh, Willems, als er geen club komt waar je eigen spelers heen willen, wat dan? Stuur je ze dan weg? Te simpel geredeneerd."





Bayern München staat 'gewoon' weer eerste in de Duitse Bundesliga, zoals eigenlijk ieder jaar weer traditie is. Ook in de Champions League gaat het de mannen van coach Carlo Ancelotti voor de wind, maar in de aankomende zomer neemt Der Rekordmeister wel afscheid van Philipp Lahm. En vervolgens moet er natuurlijk een vervanger naar Beieren komen. Wat dat betreft is de nummer één van Duitsland bijzonder geïnteresseerd in vleugelverdediger Rick Karsdorp van Feyenoord. Volgens de Duitse media zitten er elke wedstrijd van de Rotterdammers weer een handjevol scouts van Bayern in De Kuip om de Oranje-international goed uit te lichten. Bayern wil weten wat voor vlees het in de kuip zou hebben met Karsdorp, maar volgens de laatste berichten zijn de rapporten van de Europese topclub vooralsnog érg positief.



Buitenland:

Coach Ronald Koeman wordt in verband gebracht met de positie van hoofdtrainer bij zijn oude club FC Barcelona, maar de Zaandammer heeft al een paar keer gezegd dat hij goed zit bij Everton. Mogelijk krijgen de Toffees in het aankomende seizoen de beschikking over een échte ster. Of in ieder geval, het medium de Daily Mail schrijft op donderdagmorgen dat aanvaller Wayne Rooney aan zijn vrienden verteld heeft dat hij in het aankomende seizoen hoogstwaarschijnlijk voor Everton speelt. Daarbij is het overduidelijk dat de Engelsman genoegen moet nemen met een lager salaris, want op Old Trafford verdient hij 250.000 euro per week en dat kan men op Goodison Park natuurlijk bij lange na niet uitkeren.





Spits Zlatan Ibrahimovic is misschien al aardig op leeftijd, maar hij is zeker nog niet versleten. Dat toonde de Zweed wel in de afgelopen finale van de EFL Cup, waarin hij twee keer scoorde, waaronder het beslissende doelpunten. In Engeland denkt men dat Zlatan de fans van Manchester United gaat verrassen met contractnieuws. De oud-speler van het Amsterdamse Ajax heeft een optie in zijn contract staan die gelicht kan worden als alle partijen akkoord gaan. De Engelse media stellen nu dat Zlatan van plan is te verlengen bij United, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit niet voor één jaar zijn, maar voor twee seizoenen. De Zweed is momenteel 35 jaar oud en dat zou betekenen dat hij op zijn 37e nóg steeds actief is op het hoogste niveau.



Coach Luis Enrique geeft er na dit seizoen de brui aan bij FC Barcelona en dat betekent dat de Catalanen op zoek moeten naar een nieuwe hoofdcoach. Wat dit betreft is Ronald Koeman in beeld, maar klaarblijkelijk heeft technisch directeur Robert Fernandez nóg een Nederlander op zijn shortlist staan. Het dagblad Sport meldt namelijk dat Frank de Boer zeker een optie is voor de beleidsbepalers in het Camp Nou-stadion. Daarbij meldt men wel gelijk dat de Catalanen de oud-oefenmeester van Ajax een stuk lager aanslaan dan Koeman, maar De Boer heeft dan weer het voordeel dat hij clubloos is, waar de Zaandammer naar verluidt maar liefst acht miljoen euro moet kosten.