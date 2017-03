Inter-sterspeler Icardi geeft De Boer trap na

Spits Mauro Icardi is er totaal niet rouwig om dat coach Frank de Boer niet meer werkzaam is in Milan bij Internazionale. In een uitgebreid interview met het medium La Gazzetta dello Sport veegt de Argentijnse international de vloer aan met het systeem dat de Nederlander wilde introduceren in de Italiaanse modestad.



Als Icardi de schuldvraag voor de slechte resultaten aan het begin van het seizoen in de Serie A voorgelegd krijgt, wijst hij naar de formatie van De Boer. Nu is alles echter anders, aldus de goalgetter. "Ik denk dat het systeem waarin we nu spelen het beste bij ons past. We hebben veel kampioenen die een offer voor hun ploeggenoten willen brengen. De resultaten tonen aan dat dit de juiste aanpak is."



Momenteel zwaait Stefano Pioli de scepter bij Inter, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. De namen van Diego Simeone en Antonio Conte worden genoemd. "We kunnen ons niet focussen op dingen die nog helemaal geen werkelijkheid zijn. Onze coach is Pioli en we moeten ons uiterste best doen om hem te helpen, zoals hij ons ook heeft geholpen. Het heeft het beste uit ons gehaald, alles is anders geworden en we hebben al een enorme slag geslagen vanaf het moment dat hij instapte bij Inter. Alles wat voor ons telt is wat we op het trainingsveld en op het veld doen. Afleidingen van buitenaf doen er niet toe."