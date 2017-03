Ajax-goalie Onana doet transferonthulling

Doelverdediger André Onana doet het al een tijdje ontzettend goed bij de Eredivisie-topclub Ajax. Een paar jaar geleden liep hij nog rond op La Masia, het trainingscomplex van FC Barcelona, maar vervolgens besloot hij naar de Amsterdam ArenA te verhuizen. Onana onthult nu dat hij ook binnen de Europese top had kunnen transfereren.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine stelt de Kameroener: "Het streelde me dat Marc Overmars echt werk van mij heeft gemaakt. Maar het allerbelangrijkste vond ik toch wel dat Ajax jonge spelers écht een kans geeft. Dat gaf de doorslag. Chelsea en Arsenal toonden ook interesse, net als een serie Spaanse clubs. Maar ik geloofde er niet in dat ik daar aan spelen zou toekomen."



Na anderhalf jaar in Jong Ajax vond Onana het eigenlijk wel weer tijd om te vertrekken uit onze hoofdstad. "Mister Van der Sar zei: voor een keeper ben je nog maar een kind. Je komt nét kijken. Je moet geduld hebben, hoe moeilijk dat ook is. Hij vertelde dat hij hetzelfde had meegemaakt. Ik was om. Ik bedoel, de big boss was twintig jaar een van de beste keepers van de wereld. Dus hij zal het wel weten."