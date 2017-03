Kashia de pineut door afspraak met Baker

Op woensdagavond bereikte Vitesse de finale van de KNVB-beker ten koste van Sparta en die zege heeft gevolgen voor de aanvoerder van de club uit Arnhem, Guram Kashia. De centrumverdediger dient door een afspraak met Lewis Baker zijn karakteristieke baard af te scheren.



Op Het Kasteel won Vitesse van Sparta met 1-2 en tijdens de wedstrijd begon de Georgiër al te denken aan de weddenschap. Hij grapt in gesprek met ELF Voetbal Magazine: "Daarom maakte ik het nog even spannend met mijn eigen goal, haha. Maar ik ga donderdag dus naar de barbershop. Ik weet niet eens meer hoe ik eruit zie zonder baard. Deze leeuw wordt een naaktkat, haha. Hopelijk heb ik een fresh beard voor de finale. Maar ik weet niet of het zo snel groeit. Laten we het hopen."



Kashia gaat verder: "Ik ben met Vitesse nog nooit zo dicht bij een prijs geweest. We hebben wel even een feestje gevierd in de kleedkamer. En Lewis bedankt. Ik pakte hem bij zijn keel en deed een soort Homer Simpson-shake, haha. Lewis maakte met zijn traptechniek het verschil. En nu moet ik de prijs betalen ..."