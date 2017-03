'AZ-publiek begon al te morren tegen PEC Zwolle'

De Jupiler League-ploeg SC Cambuur neemt het op donderdagavond in het AFAS Stadion op tegen AZ. De Leeuwarders willen ongelooflijk graag naar de finale van het KNVB-bekertoernooi, maar zullen dan wel moeten afrekenen met het team van coach John van den Brom. In de kaasstad loopt het echter bepaald niet lekker.



Martijn Barto van Cambuur vertelt aan het Algemeen Dagblad over zijn doelpunten in het toernooi: "Ik sta dit toernooi op de juiste momenten kennelijk op de juiste plaats. Daar hoop ik tegen AZ een vervolg aan te geven, zodat we met Cambuur naar de Kuip gaan. Ik heb daar drie keer gevoetbald en drie keer gescoord, maar nog nooit gewonnen. De bekerfinale zou een heel mooi moment zijn voor de eerste keer."



Trainer Sipke Hulshoff ziet mogelijkheden tegen AZ. "Van de twaalf competitiewedstrijden in Alkmaar hebben ze er vier gewonnen. AZ heeft het dus lastig in eigen stadion. Hun publiek begon zondag ook te morren, toen ze op achterstand kwamen tegen PEC Zwolle. ,Voor ons is het een geweldige mogelijkheid om Cambuur én Leeuwarden op de kaart te zetten. In het 53-jarige bestaan van deze club, heeft Cambuur nog nooit de bekerfinale gehaald. Heel veel mensen, onder wie ikzelf, maken zo'n kans waarschijnlijk nooit meer mee. Daarom moeten wij er alles aan doen."