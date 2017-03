Officieel: Afellay neemt beslissing over toekomst

Middenvelder Ibrahim Afellay is natuurlijk wel een verschrikkelijk blessuregevoelige speler. Ook dit seizoen staat de Oranje-kandidaat ernaast met een vervelend kwetsuur. De Nederlander beschikte over een aflopend contract bij de Premier League-club Stoke City, maar daar heeft men nu wat aan veranderd. Afellay heeft voor een verlenging van zijn verbintenis gekozen.



De oud-PSV'er ligt nu tot medio 2020 vast in Engeland. Op de officiële clubwebsite van Stoke zegt hij: "Ik ben enorm blij. Vanaf de eerste dag voel ik mij thuis bij Stoke en kijk uit naar de toekomst. Ik wil mooie dingen laten zien hier. Stoke is een fantastische club. Onze fans zijn speciaal, ze steunen ons altijd, ook tijdens uitwedstrijden."



De eerste paar maanden van het huidige seizoen moest hij missen door een knieblessure, maar die ligt nu achter ons, zo verzekert Afellay. "Die blessure laat ik nu achter me. Ik heb laten zien dat ik back in business ben. Ik werk en train elke dag keihard. Ik wil er het beste van maken hier."





EXCLUSIVE: Ibrahim Afellay has signed a new contract, committing him to #SCFC until at least the summer of 2019 #DEVOT10N pic.twitter.com/02Lv6EDph6 — Stoke City FC (@stokecity) March 2, 2017