Groot feest bij 'ongelooflijk professioneel' Vitesse: "Maar wel zonder alcohol"

Vitesse heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. De Arnhemmers waren op bezoek bij Sparta Rotterdam met 1-2 te sterk. Trainer Henk Fraser was na afloop uiteraard lovend over zijn team, maar dan niet bepaald over het spel.



"Het zijn op en top professionals. Iedereen is blij en het zal gevierd worden, maar wel zonder alcohol. Deze jongens reageren ongelooflijk professioneel. Dat was in mijn tijd wel anders", vertelt de 50-jarige oefenmeester aan Voetbal International.



Over de wedstrijd was de oud-voetballer wat minder te spreken. "We speelden niet goed in de eerste helft. Daarover was ik in de rust ook boos. We hebben het onszelf ontzettend moeilijk gemaakt door de kansen die we misten", aldus Fraser.